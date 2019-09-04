Гендиректор ФК «КАМАЗ»: Игра со «Спартаком» пройдет в Набережных Челнах вопреки слухам о неудобствах

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Генеральный директор футбольного клуба «КАМАЗ» Айнур Миннеханов поделился своими впечатлениями от результатов жеребьевки 1/16 финала Кубка России, по результатам которой челнинцы 25-26 сентября примут на своем поле московский «Спартак». Руководитель «КАМАЗа» заверил, что игра точно пройдет на стадионе клуба.

«Результат жеребьевки нас очень обрадовал, можно сказать, что встреча со “Спартаком” будет для нас абсолютным счастьем! — сказал гендиректор челнинского клуба в беседе с ИА “Татар-информ”. — Мы ждали именно этого соперника, очень хотели попасть на него, памятуя о былых баталиях 90-х лет прошлого века в высшей лиге чемпионата России».

Побеждавший «Спартак» с «КАМАЗом» в 1995 (2:0) и 1997 (2:1) тогдашний наставник автозаводцев Валерий Четверик, легенда клуба, точно будет на кубковом матче.

«Четверик в любом случае будет на игре со “Спартаком”, как и его бывший подопечный Владимир Клонцак, обыгрывавший в прошлом веке москвичей, сейчас в команде играет его сын Владимир-младший», — пояснил Миннеханов.

Руководитель клуба четко дал понять, что принимать «Спартак» «КАМАЗ» будет на родном стадионе в парке «Гренада»: «Здесь вариантов нет, играть будем только на нашем стадионе, пускай он вмещает 6,3 тыс. человек. Никаких препятствий по регламенту Кубка России на данной стадии по вместимости стадиона нет. Другие варианты даже не рассматриваются. Это же большое событие для Набережных Челнов».

Проблемы на игре со «Спартаком» возможны только со стороны болельщиков москвичей, но, как заверил Миннеханов, органы МВД Челнов уже готовятся к их встрече.

«Конечно, поклонники “Спартака” могут доставить хлопоты, но соответствующие органы уже готовятся к работе с ними. Да и клуб готовит большую праздничную программу на матч со “Спартаком”, такое большое событие для клуба и города», — отметил гендиректор клуба.

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