Одному из знаковых для поселка Юдино объектов планируют вернуть исторический облик

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). ДК железнодорожников в поселке Юдино планируют вернуть исторический облик, но в то же время при реконструкции будут соблюдены все современные стандарты качества. Проект представили мэру Казани Ильсуру Метшину, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы воссоздаем первоначальный вид здания. Фасад будет отделан декоративной штукатуркой и оборудован вечерней подсветкой. Помимо этого, мы хотим задекорировать задний фасад — стилизовать его под главный, несколько преобразовав цепь капителей и фризов, и установить инсталляцию. Изначально задний фасад здания выходил к лесу, въезд в Юдино здесь не предполагался, а сейчас это ворота в поселок», — цитирует ведомство слова дизайнера проекта Регины Суюндуковой.

Также в ДК железнодорожников ведутся работы по ремонту кровли, системы отопления, устройству входных групп. Также с фасада здания было решено снять плитку и вернуть ему первоначальный вид. Фойе во дворце культуры отделают современными материалами и оборудуют подсветкой, здесь планируют отразить тему железной дороги — указатели и таблички стилизуют под вокзальную навигацию, на зеркалах появятся тематические рисунки. В реконструкции рекреационных залов используют натуральный камень и дерево.

«Когда мы посещали ДК вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, у нас было пожелание — сделать музей, как и все остальное, современным, но, не переходя в арт-деко и хай-тек, чтобы он с теплотой и уважением рассказывал об истории поселка. ДК Железнодорожников знаком с трудовыми династиями и столетними традициями. В музее это с трепетом сохранялось. Постарайтесь, пожалуйста, эту атмосферу перенести», — обратился Ильсур Метшин с просьбой к архитекторам.

ДК железнодорожников включили в программу комплексного обновления объектов культурного назначения Казани в 2018 году по поручению Рустама Минниханова. Капитальный ремонт стартовал в июне, подрядчиком выступает ООО «Ремонтстройсервис». Реконструкцию дворца культуры планируют завершить в 2020 году.

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