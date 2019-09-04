Для тетюшских первоклассников провели необычный урок-путешествие по Музею истории рыболовства

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В новом учебном году первоклассников Тетюшской средней общеобразовательной школы № 1 им. П. С. Ханжина пригласили в новый музейный-выставочный комплекс по истории рыболовства – филиал музея истории Тетюшского края. Первый урок для школьников прошел нестандартно, пишет газета «Авангард».



Как и положено в этом музее, путешествие началось с удара в корабельный колокол на настоящем «корабле знаний» с бывалым капитаном. Далее ученики познакомились с разными островами: «Остров рыбаков», «Остров Русалок», «Остров рыбной канцелярии» и «Остров Золотой рыбки».





На каждом острове хозяева охотно показывали не только свои владения, но и рассказывали новоиспеченным ученикам, как учились дети в рыбацких семьях сто лет назад, как использовали рыбу в обучении и хозяйстве.



Также первоклассники сами попробовали писать писалом на цере (деревянной дощечке, залитой воском) или опрокинуть чернильницу-непроливайку, подержать в руках грифельную доску, а в подводном царстве русалки всем классом изготовили рыбку «Радугу».



С премудрым пескарем школьники научились читать старославянскую азбуку, а потом вместе с Золотой рыбкой собрали портфель со старинными школьными принадлежностями. На протяжении всего путешествия было много неожиданных моментов не только для юных участников интерактивной театрализованной программы, но и для их родителей.





Каждый из участников урока прошелся по мостику удачи, загадал желание на хорошую учебу, а Золотая рыбка подарила на память дружному классу волшебный карандаш.

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