(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Компьютерная программа распределения дел между судьями обеспечит объективность их рассмотрения. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Айдар Галиакберов.

С 1 сентября во всех городских, районных и верховных судах вводится обязательное применение модуля распределения дел.

«Модуль распределения дел — это компьютерная программа, которая исключает ручное распределение дел, когда председатель суда после поступления дела изучал его и назначал определенному судье. Возможности модуля позволяют легко контролировать, у какого судьи, на какой стадии и как долго находится дело. После распределения дел в электронном виде составляется протокол, в котором будет видна нагрузка каждого судьи», — рассказал Айдар Галиакберов.

Внедрение модуля повысит эффективность работы суда, приведет к равномерной служебной нагрузке на судей с соблюдением принципа независимости и беспристрастности и обеспечит объективность, добавил зампредседателя суда.

«На сегодняшний день я могу вам достоверно доложить, что каждый городской, районный суд и Верховный суд Республики Татарстан активно использует этот модуль и практически исключает субъективный фактор участия судьи», — рассказал Галиакберов.

В качестве эксперимента модули применялись не первый год. К примеру, в Московском районном суде Казани программа работала с 2016 года, а Верховном суде РТ ее начали использовать в июне.

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