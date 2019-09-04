Перевозка пассажиров на Детской железной дороге Казани летом выросла на 13%

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В летний пассажирский сезон 2019 года на Детской железной дороге Казани было перевезено 26,6 тыс. пассажиров, что на 13% больше, чем летом прошлого года, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

За 2018 – 2019 учебный год на Детской железной дороге Казани обучение прошли 862 юных железнодорожника, из которых 80 с линейных станций Ижевска, Агрыза, Зеленого Дола, Канаша, Кизнера.

«В ходе обучения юные железнодорожники познакомились с такими профессиями, как машинист локомотива, проводник пассажирских вагонов, осмотрщик вагонов, дежурный по железнодорожной станции, монтер пути, электромонтер устройств сигнализации, централизации, блокировки», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Детская железная дорога Казани была открыта в 2007 году. Здесь юные железнодорожники с октября по март изучают теорию, а в летние месяцы проходят профильную практику. Полный курс обучения на ДЖД составляет пять лет.

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