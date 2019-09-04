HeadHunter: Менее четверти татарстанцев довольны своим высшим образованием

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Только 23% из числа окончивших вузы жителей Татарстана полностью довольны полученным им высшим образованием. Об этом сообщает пресс-служба «HeadHunter Поволжье» со ссылкой на проведенный службой исследования сервиса опрос.

При этом больше всего довольных приобретенными знаниями оказалось среди топ-менеджеров. Более половины респондентов заявили о планах прибегнуть к дополнительному образованию, включая онлайн-курсы, тренинги, чтение профильной литературы и так далее.

«Желание получать дополнительные знания после окончания учебного заведения вполне оправдано. Постоянное обучение можно назвать трендом современного рынка труда», – прокомментировала соответствующие настроения представитель «HeadHunter Поволжье» Александра Севостьянова.

Кроме того, опрос показал, что примерно 45% ищущих новую работу жителей Татарстана трудятся не по специальности. Чаще всего так складывается карьера у представителей сферы продаж и администраторов.

Свыше половины работающих не по специальности в свое время пытались это делать. Среди причин отказа от работы по профессии в порядке убывания – маленькая зарплата, неочевидные перспективы карьерного роста и несоответствие собственным вкусам и привычкам.

Опрос проводился с 16 по 25 августа среди 5 тыс. 509 соискателей со всей России.

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