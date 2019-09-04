(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В селе Старое Дрожжаное открылся подростковый клуб «Созидание», отремонтированный по республиканской программе «Капитальный ремонт детско-юношеских клубов», пишет газета «Родной край».



В этом клубе, расположенном по соседству со Стародрожжановской средней школой № 1, будут работать современные направления кружковой работы и секций: изобразительное искусство, рукоделие, песенно-танцевальные занятия, патриотическое воспитание и другие направиления.



Торжественное открытие клуба состоялось при участии главы района Марата Гафарова, депутатов Госсовета РТ пятого созыва Шакира Ягудина, Рината Гайзатуллина, замминистра по делам молодежи республики Рината Садыкова, а также подростков и молодежи.



Марат Гафаров отметил, что для молодежи открывается очень важный объект. «Все в районе делается для людей, молодежи, чтобы наши дети занимались в таких объектах с пользой и с пользой проводили время», – сказал Марат Гафаров.



Старое здание клуба находилось в разрушенном состоянии и портило вид местности. Ремонтные работы кипели на протяжении семи месяцев. На реконструкцию и модернизацию старого здания из республиканского бюджета было направлено более 5 млн рублей. На строительство входного комплекса, системы отопления, водоотведения, для благоустройства территории и на приобретение оборудования из местного бюджета направили более 4,5 млн рублей.

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