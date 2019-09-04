КАМАЗ за сутки продал свыше 3 тыс. новых грузовиков на выставке COMTRANS-2019

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Представители Торгово-финансовой компании «КАМАЗ», по итогам первого дня выставки COMTRANS-2019 заключили более десятка соглашений с партнёрами о закупках тяжелых грузовиков. Большинство покупателей проявляют высокий интерес к моделям новейшего поколения К5. Об этом сообщает пресс-служба автогиганта.

«В общей сложности уже есть заказ на приобретение 2,3 тыс. автомобилей нового семейства в 2020 году и 1 тыс. автомобилей – в 2021 году», – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе выставки была достигнута договорённость ПАО «КАМАЗ» с АО «Бецема» о создании новой продуктовой линейки на базе шасси «КАМАЗ» семейства К5. Речь идёт о карьерном самосвале, автомобиле-газовозе и другой спецтехнике.

Международная выставка коммерческих автомобилей COMTRANS-2019 открылась 3 сентября, в московском выставочном центре «Крокус Экспо». Камский автогигант представил на экспозиции около 40 единиц автотехники, в числе которых много новинок.

По итогам первых шести месяцев 2019 года ПАО «Камаз» получило чистый убыток в размере 3 млрд рублей. «Сказываются непростая ситуация на российском рынке тяжёлых грузовиков, который идёт в тренде мировых рынков тяжёлой автотехники, и рост финансовой нагрузки в условиях реализации крупных инвестиционных проектов», – говорится в официальном сообщении компании.

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