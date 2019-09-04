Подсудимые в Татарстане начали получать аудиозапись судебного заседания на CD-дисках

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Подсудимые будут получать аудиозапись судебного заседания на CD-дисках. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Айдар Галиакберов.

С 1 сентября во всех судах Республики Татарстан заработала обязательная система ведения аудиозаписи гражданских и уголовных процессов.

«По административным делам обязательная аудиозапись процессов велась с 2015 года. С 1 сентября ведение аудиопротоколирования будет обязательным для уголовных и гражданских дел. Отсутствие аудиопротоколирования будет являть грубым нарушением законодательства. Раньше такая мера применялась на усмотрение суда и применялась больше для удобства ведения письменного протокола», – рассказал Айдар Галиакберов.

По словам заместителя председателя, с введением поправки к закону участники судебного процесса будут иметь право запросить аудиозапись для ознакомления. По уголовным делам такая возможность будет предоставлена подсудимому, его защитнику, прокурору, потерпевшим и свидетелям. В гражданском судопроизводстве запросить протокол смогут стороны и их представители.

«Совместно с письменным протоколом в дело будут вшиваться аудиозаписи на CD-носителях. Стороны имеют право получить копию на свой носитель или прийти в специально оборудованный зал, где смогут прослушать запись», – отметил зампред суда.

Как отметил Галиакберов, в Верховном суде РТ расположены 23 зала судебного заседания. Каждый оборудован профессиональной техникой. На случай сбоя предусмотрены сверхчувствительные диктофоны. Такое же оборудование установлено во всех городских, районных и мировых судах республики.

В августе сотрудников обучили использованию оборудования. Процесс под свой личный контроль взял председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, добавил Галиакберов.



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