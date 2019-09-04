WORLDSKILLS - 2019

Елена Кривопатре

4 сентября 2019, 18:15

Происшествия

Подсудимые в Татарстане начали получать аудиозапись судебного заседания на CD-дисках

Рекомендуем

Происшествия

Подсудимые в Татарстане начали получать аудиозапись судебного заседания на CD-дисках

С 1 сентября во всех судах Республики Татарстан заработала обязательная система ведения аудиозаписи гражданских и уголовных процессов.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Подсудимые будут получать аудиозапись судебного заседания на CD-дисках. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал заместитель председателя Верховного суда РТ Айдар Галиакберов.

С 1 сентября во всех судах Республики Татарстан заработала обязательная система ведения аудиозаписи гражданских и уголовных процессов.

«По административным делам обязательная аудиозапись процессов велась с 2015 года. С 1 сентября ведение аудиопротоколирования будет обязательным для уголовных и гражданских дел. Отсутствие аудиопротоколирования будет являть грубым нарушением законодательства. Раньше такая мера применялась на усмотрение суда и применялась больше для удобства ведения письменного протокола», – рассказал Айдар Галиакберов.

По словам заместителя председателя, с введением поправки к закону участники судебного процесса будут иметь право запросить аудиозапись для ознакомления. По уголовным делам такая возможность будет предоставлена подсудимому, его защитнику, прокурору, потерпевшим и свидетелям. В гражданском судопроизводстве запросить протокол смогут стороны и их представители.

«Совместно с письменным протоколом в дело будут вшиваться аудиозаписи на CD-носителях. Стороны имеют право получить копию на свой носитель или прийти в специально оборудованный зал, где смогут прослушать запись», – отметил зампред суда.

Как отметил Галиакберов, в Верховном суде РТ расположены 23 зала судебного заседания. Каждый оборудован профессиональной техникой. На случай сбоя предусмотрены сверхчувствительные диктофоны. Такое же оборудование установлено во всех городских, районных и мировых судах республики.

В августе сотрудников обучили использованию оборудования. Процесс под свой личный контроль взял председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, добавил Галиакберов.
 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

За убийство двух пенсионерок ради 30 тысяч рублей житель Татарстана отправится в колонию на 24 года
Новости дня
18:26
Водители трамвая со всей России поборются за 500 тыс. рублей в конкурсе профмастерства в Казани

Столица Татарстана примет Всероссийский конкурс «Лучший водитель трамвая».

18:15
Подсудимые в Татарстане начали получать аудиозапись судебного заседания на CD-дисках

С 1 сентября во всех судах Республики Татарстан заработала обязательная система ведения аудиозаписи гражданских и уголовных процессов.

18:10
В Альметьевском районе начал работу мобильный медицинский комплекс

Основная цель передвижной поликлиники – охватить сельское население профилактическим медицинским осмотром.

18:00
Новый кампус для казанских студентов построят в Лаишевском районе

Студенты будут ездить на учебу по железной дороге.

17:54
Глава татарской организации Астрахани высказался против установления памятника Ивану Грозному

По мнению Анвера Алмаева, увековечение памяти человека, известного своей жестокостью, будет неверным решением.

17:40
Кабмин РТ утвердил программу развития санитарной авиации в Татарстане до 2024 года

В документе отмечается необходимость приобретения трех вертолетов.

17:12
В Раифском монастыре реконструируют колокольню и поменяют четыре колокола

В монастыре поменяют зазвонные колокола, которые устарели и стали хуже звучать.

16:59
За убийство двух пенсионерок ради 30 тысяч рублей житель Татарстана отправится в колонию на 24 года

Первую женщину злоумышленник зарубил топором, вторую – задушил веревкой.

16:52
В Раифском монастыре открылись три новых зала музея, посвященного 400-летней истории обители

Музей разместился в одной из смотровых башен монастыря, построенной в XVII веке.

16:39
СК Татарстана распространил видео, на котором женщина выбрасывает новорожденного у магазина

По данным следствия, женщина родила ребенка на улице, оторвала пуповину и положила малыша в продуктовый пакет.

16:32
Песошин провел новые назначения в Правительстве Татарстана

Премьер-министр РТ утвердил в должностях новых заместителей министров экологии и сельского хозяйства Татарстана.

16:20
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
16:12
Более 8 тыс. абитуриентов КФУ сдали вступительные экзамены по Интернету

Нововведением воспользовались россияне и иностранцы.

15:56
Ректор КФУ о полилингвальном обучении: «До 11-го класса нет необходимости вести на татарском языке»

Ильшат Гафуров поделился своим видением полилингвального обучения на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

15:50
АСИ запустило конкурс лучших управленческих практик в сфере детства
15:46
«Славу КАПО вы поддерживаете»: Фарид Мухаметшин встретился с работниками завода имени Горбунова

Заводчане высказали главе парламента Татарстана свои предложения.

15:34
Татьяна Ларионова: Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры

Заместитель Председателя Госсовета РТ приняла участие в открытии виртуального концертного зала в Центральной библиотеке Елабуги.

15:26
Минобрнауки РТ задумалось о закупке школьных пособий к курсу «Русский родной язык»

Приобретение учебной литературы по новой дисциплине не финансируется из федерального бюджета.

15:18
Стартовал эксперимент по созданию профильных аграрных классов в школах Татарстана

Занятия в специализированных классах будут проводить как учителя школ, так и преподаватели Казанского аграрного университета.

15:10
В Болгарской исламской академии пройдут первые защиты докторских диссертаций

Создание диссертационного совета по исламским наукам – уникальный для системы высшего исламского образования в России опыт, уверены в вузе.

14:57
Экс-глава казанского филиала банка «Открытие» рассказал следствию, куда вложил пропавшие миллионы

Олег Полях, по данным источника агентства, заявил полицейским, что устал скрываться и жить в страхе.

14:54
Ректор КФУ о проверке Рособрнадзора: «Относимся как к стихийному бедствию»

К неизбежному приезду специалистов следует готовиться, считает Ильшат Гафуров.

14:40
В заказник «Ашит» одновременно прилетели 400 серых журавлей

Журавлей можно увидеть на территории заказника с апреля по октябрь, затем они улетают на юг.

14:39
Каждое пятое преступление в Татарстане с начала года сотрудники ППС раскрыли по горячим следам
14:24
Инновационная система для операций на головном и спинном мозге появилась в ДРКБ

Технология позволит детским врачам делать более сложные операции.

События