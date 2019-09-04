Школьники из Татарстана пройдут тестирование по профориентации

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). С сентября школьники 6 – 11-х классов пройдут профориентацию в рамках проекта «Билет в будущее», сообщает Минобрнауки РТ.

«Обширная программа с экскурсиями и профессиональными пробами в этом году будет доступна ребятам только из 36 регионов. Во всех остальных школьники смогут только пройти профориентационные тесты», – говорится в сообщении министерства.

Проект состоит из трех этапов. Сначала его участникам нужно пройти онлайн-диагностику, которое поможет определить уровень готовности учащегося к выбору профессии, сферу профессиональных интересов и знания о конкретных компетенциях.

На втором этапе школьников ожидает практическое погружение в выбранную профессиональную среду. Участники смогут попробовать себя в тех или иных компетенциях и пообщаться с опытными наставниками.

«Вся информация о тестировании, прохождении мероприятий и полученных от наставников данных фиксируется в личных кабинетах участников проекта и формирует цифровое портфолио. На его основе на третьем этапе создаются рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями», – отмечается в сообщении министерства.

Для реализации практических мероприятий проекта «Билет в будущее» на конкурсной основе были отобраны 36 регионов России, включая Татарстан. С 2024 года проект охватит все регионы страны.

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