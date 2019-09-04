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Татар-информ

4 сентября 2019, 23:40

Спорт

Казанцы стали чемпионами мира по русским шашкам в составе сборной России

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Спорт

Казанцы стали чемпионами мира по русским шашкам в составе сборной России

Фото: minsport.tatarstan.ru

Состязания прошли в болгарском Краневе, где регулярно проходят шашечные турниры.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Спортсмены из Казани – международный гроссмейстер Дмитрий Цинман и международный мастер Андрей Гнелицкий стали чемпионами мира по русским шашкам в составе сборной России. Об этом сообщает пресс-службы Минспорта РТ.

Включавшая представителей Республиканской спортивной школы олимпийского резерва имени Р. Г. Нежметдинова сборная РФ отличилась на финальном турнире в болгарском Краневе, собравшем 11 команд.

«Сборная России набрала 48 очков из 60 возможных и по дополнительным показателям опередила сборную Беларуси. Третье место заняла команда Литвы», – отмечается в сообщении ведомства.

При этом сейчас в Болгарии после завершения командного ЧМ проходит личный турнир по русским шашкам.

До этого в том же Краневе состоялся этап Кубка мира по русским шашкам (быстрая программа), где также отличился Дмитрий Цинман, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». 

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