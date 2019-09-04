В Елабуге началась кампания по вакцинации населения от гриппа

(Елабуга, 4 сентября, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в Елабуге стартовала вакцинация населения против гриппа. В больницы города поступила первая партия вакцин — свыше 12,7 тыс. доз. Они предназначены для группы риска: пожилых, детей, беременных женщин. Об этом сегодня сообщили в Центральной районной больнице.

Всего в этом сезоне местные медики планирует вакцинировать свыше 45 тыс. человек, из них 14 тыс. — дети. Это больше половины всего населения города и района. «Вакцинация проходит бесплатно отечественным препаратом “Совигрипп”. Сентябрь и октябрь — благоприятное время для проведения вакцинации. В целом, сегодня вакцинация против гриппа считается самой эффективной мерой профилактики заболеваний. Прививка позволяет избежать осложнения от заболевания», — отмечают местные врачи.

Прививочные кабинеты работают в городской поликлинике, а также в ее филиалах и врачебных амбулаториях.

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