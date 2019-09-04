Глава татарской организации Астрахани высказался против установления памятника Ивану Грозному

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Рамис Латыпов). Председатель общества татарской культуры «Дуслык» Астраханской области Анвер Алмаев поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своим отношением к идее установления памятника Ивану Грозному. Он выступил против этой инициативы.

«Есть информация, что в Великом Новгороде по приказу Ивана Грозного были утоплены тысячи христиан. Как же можно где-то ставить памятник человеку, совершившему подобное зверство? А о его жестокости к татарам я даже не буду говорить», — сказал Алмаев.

В ходе встречи со студентами Астраханского государственного университета заместителю главы Всемирного Русского народного собора Константину Малафееву был задан вопрос о его отношении к установке памятника Ивану Грозному. Он ответил: «Если надо астраханцам, я оплачу половину расходов». «Астраханцам, конечно же, это не надо», — прокомментировал это заявление Малафеева Анвер Алмаев.

Идея установления памятника Ивану Грозному в Астрахани периодически озвучивается еще с 1990 года. В 2016 году организация «ВеРИм» обратилась к мэрии города Астрахани с предложением поставить памятник русскому царю на площади Ленина. Тогда мэр города Алена Губанова отвергла идею по причине того, что «фигура Ивана Грозного воспринимается противоречиво», и что вопрос является «сложным».

По мнению Алмаева, это предложение — лишь личная позиция представителей организации, ассоциирующей себя с царской Россией. «Это их личное мнение. Но поддерживает ли их основная часть населения — вопрос вот в этом. Пока никто с таким предложением не выходил. Считаю, что оно даже не заслуживает внимания», — сказал Анвер Алмаев.

Астраханское ханство — государство, образовавшееся в 1459-1460 годах на территории Большой Орды (основная часть Золотой Орды, образовано в XV веке). В период правления Ивана Грозного в 1556 году Астрахань без боя была присоединена к русскому государству воеводой Иваном Черемисиновым.

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