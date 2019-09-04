Гарантийная поддержка МСП помогла татарстанским предпринимателям привлечь более 3 млрд рублей

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Гарантийная поддержка малого и среднего предпринимательства помогла привлечь свыше 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«Для расширения деятельности и приобретения оборудования предпринимателям не всегда хватает собственных средств. Программы Гарантийного фонда помогают решать эти задачи, и по росту спроса мы видим, что такая поддержка нужна и востребована в малом и среднем бизнесе», — отметил министр экономики Татарстана Фарид Абдулганиев.

В течение этого года было выдано 148 поручительств на сумму 901,4 млн рублей, а число привлеченных по ним кредитов превысила 3 млрд рублей. При этом 47% кредитного портфеля приходится на разнообразные производства, и 10,7 % — это сельское хозяйство.

«Эти цифры свидетельствуют о том, что наш инструмент по поддержке бизнеса является доступным и удобным как для банков, так и для предпринимателей. Наша задача - охватить как можно большее количество предпринимателей Татарстана», — пояснил директор Гарантийного фонда РТ Тимур Темиргалиев.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал лидером по объему выданных кредитов малому бизнесу. За первое полугодие текущего года республика выдала субъектам МСП кредиты на 4,1 млрд рублей.

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