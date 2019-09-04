Водители трамвая со всей России поборются за 500 тыс. рублей в конкурсе профмастерства в Казани

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Казани пройдет XVII Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». В столицу Татарстана приедут специалисты со всей России, чтобы побороться за призовой фонд в 500 тыс. рублей, сообщает Миндортранс РТ.

В конкурсе примут участие представители транспортных организаций Волгограда, Барнаула, Евпатории, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ярославля, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Уфы, Тулы, Старого Оскола, Казани, Коломны, Красноярска, Набережных Челнов, Нижнекамска, Новокузнецка, Ачинска, Златоуста, Ижевска и других городов России.

«Состязания проходят с внедрением элементов стандартов WorldSkills, однако без ограничения по возрасту для участников. Для соревнований конкурсантам будут представлены следующие типы подвижного состава трамваев: Спектр 71-407, АКСМ 62103, КТМ-623», – отмечается в сообщении министерства.

Участники будут состязаться в вождении трамвая по специальной трассе и с определенными условиями, приемке трамвая перед выездом на линию. Кроме того, им предстоит пройти проверку знаний по устройству трамвая, правилам технической эксплуатации и дорожного движения.

Впервые в соревновательную программу включен модуль «Комфортное вождение». Он предполагает равномерное и безопасное движение по зачетной трассе. Так, по условиям испытания, перед стартом в центр салона трамвая помещают открытый контейнер с водой, а задача водителя заключается в том, чтобы последовательно выполняя все упражнения, доставить контейнер от старта до финиша без потерь воды.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди водителей трамвая пройдет в Казани с 11 по 13 сентября. Его цель – повышение уровня профессиональной подготовки водителей, безопасности дорожного движения.

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