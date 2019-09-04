В Раифском монастыре реконструируют колокольню и поменяют четыре колокола

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Раифском монастыре реконструируют колокольню и поменяют четыре зазвонных колокола. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал настоятель обители игумен Гавриил.

«В октябре мы планируем провести реконструкцию колокольни – хотим открыть верхний ярус, чтобы звон стал более насыщенным и был слышен на дальних расстояниях. Кроме этого, хотим провести небольшой ремонт и перебрать колокольный ряд», – поделился игумен.

Всего в монастыре установлено девять колоколов: набатный, четыре больших, один из которых считается самым старым в Казанской епархии и датируется 1751 годом, а также маленькие зазвонные.

«Меняться будут четыре зазвонных колокола, которые устарели, имеют сколы и стали звучать хуже. Также к ним будут добавлены новые», – рассказал отец Гавриил.

Работы на колокольне никак не отразятся на жизни монастыря и будут проведены всего за пару дней, отметил настоятель.



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