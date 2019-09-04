Песошин провел новые назначения в Правительстве Татарстана

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане назначили двух новых заместителей министров. Соответствующие постановления подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин, документы опубликованы на Официальном портале правовой информации республики.

Заместителем главы Минэкологии региона со 2 сентября стал Айрат Шигапов. «Назначить со 2 сентября 2019 года Шигапова Айрата Минимарсильевича на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан», – указывается в постановлении Кабмина РТ.

До этого, с октября 2018 года, Шигапов был директором Корпоративного института КНИТУ (КАИ) имени А. Н. Туполева.

Заместителем же руководителя Минсельхозпрода РТ назначен с 3 сентября Марсель Махмутов. «Назначить с 3 сентября 2019 года Махмутова Марселя Азатовича на должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан», – говорится в постановлении.

С марта 2013 года Махмутов был главой отдела финансирования Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в Татарстане назначены два новых заместителя министров – в Минэкономики РТ и в Минземимущества РТ, а также заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам.

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