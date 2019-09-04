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Елена Саляхова

4 сентября 2019, 16:59

Происшествия

За убийство двух пенсионерок ради 30 тысяч рублей житель Татарстана отправится в колонию на 24 года

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Происшествия

За убийство двух пенсионерок ради 30 тысяч рублей житель Татарстана отправится в колонию на 24 года

Фото: Елена Саляхова

Первую женщину злоумышленник зарубил топором, вторую – задушил веревкой.

(Казань, 4 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). Верховный суд республики Татарстан вынес приговор 56-летнему жителю Мамадышского района. Его признали виновным в двойном убийстве пенсионерок из корыстных побуждений и в разбойном нападении.

По версии следствия, за шесть месяцев 2017 года жертвами Фоата Гильмиева стали три пожилые женщины. Первую он зарубил топором, после чего поджег ее дом, чтобы скрыть следы убийства. Вторая оказалась сестрой бывшей возлюбленной Гильмиева — он задушил ее веревкой в автомобиле.

Третью пенсионерку подсудимый изрезал ножом и оставил умирать в поле. Женщина выжила, обратилась в полицию и злоумышленника задержали. Следствие установило, что нападал Гильмиев на женщин из-за денег. В общей сложности преступным путем он добыл почти 30 тысяч рублей.

Подсудимый отказался признать, что убивал из корыстных побуждений. С первой жертвой Гильмиев расправился из-за личной неприязни – женщина якобы оскорбляла его, а вторую, по его словам, он и вовсе не убивал.

В итоге суд отправил Фоата Гильмиева в колонию строгого режима на 24 года. Кроме того, его обязали выплатить родственникам погибших 360 тысяч рублей компенсации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Верховном суде республики Татарстан начался процесс по делу жителя Татарстана Фоата Гильмиева, которого обвиняют в двойном убийстве одиноких пожилых женщин.

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