В Татарстане ищут родственников погибшего под Вязьмой в 1942 году солдата

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане поисковики ищут родственников погибшего на территории Смоленской области в 1942 году рядового Красной армии – уроженца Казани Петра Кузьмича Карпова. Об этом сообщили в пресс-службе московского поискового отряда «Обелиск».

Петр Кузьмич Карпов родился в 1901 году. До призыва в РККА он жил в казанском поселке Воровского (дом № 2, квартира 45-я). Был призван 27 апреля 1942 года и некоторое время сражался в рядах 1314-го стрелкового полка 17-й стреловой дивизии 33-й армии Западного фронта.

От полученных ран Карпов скончался 25 августа 1942 года в 292-м медсанбате 17-й стрелковой дивизии. У него осталась жена – Мария Филипповна Карпова.

Первоначально боец был захоронен в братской могиле на опушке леса у деревни Мурыгино Темкинского района Смоленской области. Спустя более чем 70 лет, в 2016 году, его останки были подняты поисковым отрядом «Обелиск» из Москвы. В 2017-м их перезахоронили в братской могиле на территории села Васильевское того же Темкинского района.



«Цель поиска родных: хотим передать им именную папку по солдату и адрес современного места захоронения, чтобы они смогли приехать и поклониться памяти близкого им человека», – пояснили в поисковом отряде, добавив, что родственники погибшего на Великой Отечественной войне редко полностью покидают регион, где проживал боец.

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