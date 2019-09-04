В Раифском монастыре открылись три новых зала музея, посвященного 400-летней истории обители

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Кривопатре). В Раифском монастыре открылись три зала нового музея, посвященного 400-летней истории обители.

Открытие музея приурочили к празднованию дня Грузинской иконы Божией Матери, которая является главной святыней монастыря. Праздничную литургию возглавил викарный архиерей Казанской епархии Иннокентий. После богослужения и крестного хода настоятель монастыря игумен Гавриил и владыка Иннокентий открыли новые залы музея, перерезав красную ленточку.

«Все лето был открыт только первый этаж, посвященный зарождению монастыря. Сейчас доступны все экспозиции. Каждый зал соответствует определенному периоду жизни монастыря от XVI века до наших дней», – рассказал отец Гавриил.

Музей разместился в одной из смотровых башен монастыря, построенной в XVII веке. Наверху башни – смотровая площадка, куда может подняться любой желающий. Музей работает с 9 до 17 часов, вход туда бесплатный.

«Башня очень старая, поэтому возникли некоторые сложности с реставрацией. Пришлось усилить фундамент, проводить гидроизоляцию, закрывать трещины. Все эти работы нам удалось завершить в течение года», – отметил наместник монастыря.

В музее помимо исторических экспонатов разместили инфоматы, интерактивные доски. Также здесь можно посмотреть фильм об истории обители.

«С музеем нам помогла творческая группа “Айбат”, которая открыла ряд музеев на территории Татарстана и других республик. Одна из их последних работ – это музей истории в Свияжске», – добавил игумен.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в июле в Раифском монастыре открылся музей истории. Идея создания музея принадлежит первому настоятелю возрожденной обители отцу Всеволоду, которую воплотил в жизнь его преемник – игумен Гавриил.



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