В Татарстане вручили премии комбайнерам, отличившимся при уборке урожая

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Мензелинском районе Татарстана наградили механизаторов, добившихся высоких производственных показателей в ходе уборочных работ. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Управлении сельского хозяйства и продовольствия района.

Как отметили в райсельхозуправлении, глава Мензелинского муниципального района Айдар Салахов вручил премии 29 механизаторам, участвующим в уборке урожая сельскохозяйственных культур.

Среди тех, кто особо отличился в ходе уборочной кампании и получил денежные премии, – механизаторы ООО «Калмурзино», где все восемь комбайнеров имеют почетное звание «Батыр полей».

«Каждый из них на комбайне "КЛААС Лексион-670" намолотил более 2 тыс. тонн зерна. К примеру, Андрей Кауров, один из лидеров соревнования комбайнеров, намолотил 2 тыс. 573 тонны, Зиннур Гильфанов – 2 тыс. 560 тонн, Ильгизар Ярмиев – 2 тыс. 486 тонн», – заметил начальник районного Управления сельского хозяйства и продовольствия Руслан Таймасов.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что по состоянию на 4 сентября в Мензелинском районе зерновые и зернобобовые убраны с 31,8 тыс. га, или с 70% посевов этих культур. При этом намолочено 121,5 тыс. тонн зерна, средняя урожайность составляет 38,2 ц/га.

«По средней урожайности зерновых на сегодня наш район занимает шестое место среди 43 муниципальных районов республики», – подчеркнул Руслан Таймасов.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в целом по республике на сегодня зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 1 млн 146,1 тыс. га (81% к прогнозу), собрано 3 млн 462,2 тыс. тонн зерна при урожайности 30,2 ц/га.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов поздравил аграриев Нурлатского района с завершением уборки зерновых культур.

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