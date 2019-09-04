Более 8 тыс. абитуриентов КФУ сдали вступительные экзамены по Интернету

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Более 8 тыс. человек воспользовались возможностью сдать вступительные экзамены в Казанский (Приволжский) федеральный университет в онлайн-режиме. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал ответственный секретарь приемной комиссии КФУ Олег Бодров.

«За эту приемную кампанию 8374 человека сдали дистанционные онлайн-экзамены. Каждый из них сдал по 3 экзамена», — отметил он.

В основном нововведение привлекло иностранных абитуриентов, россиян среди сдающих экзамены дистанционно оказалось не слишком много.

«Граждане РФ впервые это попробовали, их не так много — 150 человек, примерно 50 из них — это лица с ограниченными возможностями», — поделился подробностями Бодров.

Напомним, что в этом году абитуриенты КФУ впервые получили возможность сдать вступительные экзамены в онлайн-режиме.

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