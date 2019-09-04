АСИ запустило конкурс лучших управленческих практик в сфере детства

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Агентство стратегических инициатив запустило Конкурс лучших управленческих практик, направленных на улучшение качества жизни семей с детьми, сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ.

Лучшие практики регионов и муниципальных образований будут тиражированы на всю страну. Заявки будут приниматься до 20 сентября.

В конкурсе 15 номинаций, среди которых «Социальная защита детей с ОВЗ», «Безопасный детский отдых», «Культурное развитие детей», «Качественные детские товары и продукты», «Доступный детский туризм» и другие.

Подробности о конкурсе можно узнать на официальном сайте.

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