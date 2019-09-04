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Татар-информ

4 сентября 2019, 15:46

Экономика и финансыПолитикаОбщество

«Славу КАПО вы поддерживаете»: Фарид Мухаметшин встретился с работниками завода имени Горбунова

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Экономика и финансыПолитикаОбщество

«Славу КАПО вы поддерживаете»: Фарид Мухаметшин встретился с работниками завода имени Горбунова

Фото: Михаил Захаров/архив

Заводчане высказали главе парламента Татарстана свои предложения.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин сегодня встретился с трудовым коллективом Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова. Сотрудники предприятия смогли задать главе парламента интересующие их вопросы.

Встреча прошла в цеху рядом с модернизируемым Ту-160. «Вы им занимаетесь? Молодцы!» – сказал Фарид Мухаметшин работникам завода.

«Сейчас идет отработка, и со следующей недели мы эту машину планируем отдать в эксплуатацию. У нас прекрасные специалисты», – ответил директор завода Николай Савицких.

По словам Председателя Госсовета, татарстанское предприятие должно производить лучшую технику – как гражданскую, так и специального назначения, чтобы «та модернизация, которая проводится, получилась на славу». «Я посмотрел динамику производства, она в разы отличается от того, что было, к примеру, в начале 2000-х годов. Сегодня загружены, есть заказы. Кадры ценятся», – заметил он.

На встрече рабочие обратились к главе парламента с волнующими их вопросами. Например, о необходимости создания в республике ясельных групп. Мухаметшин подчеркнул, что работа в этом направлении ведется. Он упомянул, что по инициативе Президента России Владимира Путина реализуются национальные проекты, в которых участвует Татарстан. По нацпроекту в республике в текущем году будет создано 3,2 тыс. мест в детских садах для малышей в возрасте до трех лет. Программа строительства детсадов с ясельными группами будет продолжена в 2020-2021 годах.

Заводчан, работающих на предприятии более 30 лет, интересовал вопрос получения звания ветерана труда и соответствующих льгот. «Это регулируется федеральным законодательством, а мы повторяем эти нормы в части обеспечения льготами людей с производства. Мы не раз поднимали этот вопрос, чтобы перечень льгот расширили. Хотя для ветеранов труда предусмотрены льготы, но по обеспечению жильем пока не смогли добиться. Мы вновь вернемся к этому вопросу и будем с законодательной инициативой обращаться в федеральный центр», – отметил Председатель Госсовета.

«Есть ветераны труда в различных отраслях народного хозяйства. Среди них немало малоимущих. Мы это учитываем, помогаем и поддерживаем по возможности. Ваш вопрос с повестки дня снимать не будем, постараемся добиться поддержки изменений федеральных нормативных документов, тогда наши республиканские возможности вырастут», – продолжил он.

Один из сотрудников предприятия поднял тему празднования в следующем году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его мнению, труженики тыла «теряют преимущества по сравнению с участниками войны».

«Разделять участников войны и тружеников тыла сложно. Хотя сегодня, к сожалению, остается немного непосредственных участников войны, и у многих из них есть проблемы со здоровьем. Мы и этот вопрос, безусловно, будем держать под контролем. На первом заседании парламента нового созыва будет избран представитель от Татарстана в Совет Федерации. Обязательно ему будут даны наказы, чтобы такие вопросы поднимались на федеральном уровне, потому что это не только Татарстана касается, но и всей страны», – заявил Фарид Мухаметшин.

Работники также высказали предложение ввести в Татарстане звание «Заслуженный авиастроитель РТ». «Есть звание “Заслуженный машиностроитель РТ”, которое присваивается в том числе работникам авиационной промышленности», – напомнил Председатель Госсовета.

«Почетное звание работника КАПО тоже может быть достаточно весомо в плане стимулирования. Можно рассмотреть как первый шаг в этом направлении», – добавила председатель Федерации профсоюзов РТ, депутат Госсовета Елена Кузьмичева.

В завершение беседы Фарид Мухаметшин пожелал заводчанам успехов в работе. «Сегодня у вас хорошие перспективы, идет модернизация, руководство очень инициативное. Думаю, что славу КАПО, которое производит такие машины, вы поддерживаете. И вам за это спасибо», – заключил он.

За текущий год объем производства Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев» составил более 12,4 млрд рублей. В 2020 году его планируется увеличить до 20,1 млрд рублей, а в 2021-м – до 29,2 млрд рублей.

На заводе работают свыше 7,8 тыс. человек, средняя зарплата составляет 50,2 тыс. рублей в месяц.

В настоящее время на предприятии осуществляется производство и техническое обслуживание авиалайнеров Ту-214 специальных модификаций, капремонт и совершенствование стратегических ракетоносцев Ту-160 и бомбардировщиков Ту-22 МЗ, изготовление хвостового оперения самолета Ил-76 МД-90А, подготовка производства новых изделий – Ту-160М и ПАК ДА.

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