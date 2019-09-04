Кабмин РТ утвердил программу развития санитарной авиации в Татарстане до 2024 года

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Кабинет Министров Татарстана утвердил программу развития санитарной авиации в республике. Документ опубликован на Официальном портале правовой информации региона.

В документе отмечается, что татарстанская санавиация дополнительно нуждается в трех вертолетах.

«Фактическая потребность в вертолетной технике санитарной авиации Республики Татарстан составляет три воздушных судна: для экстренной доставки консультантов в медицинские организации – одна единица и две единицы – “Ансат“ с медицинским модулем для осуществления медицинской эвакуации», – сказано в стратегии.

Кроме того, проект развития санавиации предполагает создание в Татарстане четырех дополнительных вертолетных площадок. Так, строительство вертолетной площадки в селе Базарные Матаки должно быть завершено в текущем, 2019 году. В городе Агрызе вертолетная площадка появится в 2020 году, в поселке городского типа Балтаси постройка вертолетной площадки запланирована на 2021 год, а в Бавлах площадку возведут в 2022 году.

При этом три вертолетные площадки при центральных районных больницах Чистопольского, Нурлатского и Дрожжановского районов нуждаются в дополнительных посадочных местах.

Контроль за реализацией стратегии возложен на Министерство здравоохранения РТ. На данный момент в распоряжении ведомства имеются два вертолета: «Ансат» и Robinson.

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