Ректор КФУ о полилингвальном обучении: «До 11-го класса нет необходимости вести на татарском языке»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Ученики полилингвальных комплексов в Татарстане не нуждаются в обучении на татарском языке до 11-го класса, заявил ректор КФУ Ильшат Гафуров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Я считаю, что [вплоть] до 11-го класса, может быть, нет необходимости (это я считаю, могу и ошибаться) вести на татарском языке», – сказал Гафуров.

По словам ректора Казанского университета, четкое понимание того, на каком уровне преподавать татарский язык, какие предметы вести на русском и английском языках, еще только предстоит выработать.

«Скорее всего, физику и химию будут на английском языке вести в полилингвальных школах», – предположил он.

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