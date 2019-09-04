Минобрнауки РТ задумалось о закупке школьных пособий к курсу «Русский родной язык»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). Министерство образования и науки РТ изучает возможность закупки учебных пособий для школ по курсу «Русский родной язык». Об этом ИА «Татар-информ» сначала стало известно из собственных источников, а затем наличие таких намерений подтвердили в самом ведомстве.

«Мы хотим, но “Русский родной язык” не в федеральном перечне и может пойти лишь как пособие, а федеральное финансирование – только на учебники. Поэтому сначала нам сейчас этот вопрос надо как-то решить», – сказала ведущий советник сектора учебно-методического сопровождения образовательного процесса Минобрнауки Татарстана Ляйсан Гайфуллина.

При этом она отметила, что учебную литературу к курсу «Русский родной язык» часто запрашивают и районные отделы образования, и учителя, и родители школьников.

Региональное ведомство уже обратилось с вопросом о возможных путях разрешения ситуации к Министерству просвещения России. В рабочем порядке Минобрнауки РТ продумывает варианты обеспечения учащихся пособиями.

«На сегодняшний день решения нет. Дали всем поручение посмотреть, что можно сделать в этой ситуации. Юристы должны решить задачу, как мы можем закупить эти пособия», – резюмировала собеседница ИА «Татар-информ».

К слову, сами пособия по новому курсу «Русский родной язык» (не имеющие статуса учебников, как подчеркнула Гайфуллина) выпускают сейчас только издательства «Русское слово» и «Просвещение». В книжных магазинах Казани последние появились лишь к началу 2019/2020 учебного года.

Закон об изучении родных языков, в том числе и русского языка как родного, подписал 3 августа прошлого года Президент России Владимир Путин. Ученики и их родители по своему усмотрению решают, какой язык будет изучать школьник в рамках данного курса.

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