Татьяна Ларионова: Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Благодаря национальному проекту «Культура» у жителей Татарстана появляются новые возможности ознакомиться с произведениями культуры и искусства. Об этом заявила заместитель Председателя Госсовета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова во время рабочей поездки в Елабугу.

«Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры в массы. Впервые в нашей республике открываются сразу пять концертных залов, один из которых − в Елабуге. Площадкой для виртуального зала может быть любое учреждение культуры, а в вашем городе столько интересных учреждений, что каждое из них может претендовать на размещение такого зала у себя», − сказала Ларионова.

По словам директора Центральной библиотечной системы Юлии Назиповой, у жителей Елабуги появится возможность в онлайн-режиме слушать музыкальные произведения Московской филармонии и других известных площадок. «Присутствовать на виртуальных концертах смогут как юные елабужане, так и представители старшего поколения», – отметила она.

Во время поездки в Елабужский район заместитель Председателя Госсовета РТ также поприсутствовала на заседании координационного совета представительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском районе, где выслушала обращения и пожелания представителей национальных диаспор. Кроме того, Татьяна Ларионова посетила гериатрический кабинет, который открылся в июле этого года в рамках национального проекта «Демография».

«В нашем районе 48 сел и деревень, которые попадают в проект. Мы составили специальную карту, где расписана протяженность дорог, составили график. До конца этого года 1,3 тыс. сельчан пройдут медицинские осмотры», − рассказала заместитель руководителя исполкома Елабужского района Людмила Рыбакова. Она показала автомобиль, который был закуплен в рамках федерального проекта «Старшее поколение» для обслуживания маломобильных групп населения.

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