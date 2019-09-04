WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 сентября 2019, 15:34

Политика

Татьяна Ларионова: Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры

Рекомендуем

Политика

Татьяна Ларионова: Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры

Фото: информационный центр ТРО ВПП

Заместитель Председателя Госсовета РТ приняла участие в открытии виртуального концертного зала в Центральной библиотеке Елабуги.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Благодаря национальному проекту «Культура» у жителей Татарстана появляются новые возможности ознакомиться с произведениями культуры и искусства. Об этом заявила заместитель Председателя Госсовета Татарстана, член фракции «Единая Россия» Татьяна Ларионова во время рабочей поездки в Елабугу.

«Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры в массы. Впервые в нашей республике открываются сразу пять концертных залов, один из которых − в Елабуге. Площадкой для виртуального зала может быть любое учреждение культуры, а в вашем городе столько интересных учреждений, что каждое из них может претендовать на размещение такого зала у себя», − сказала Ларионова.

По словам директора Центральной библиотечной системы Юлии Назиповой, у жителей Елабуги появится возможность в онлайн-режиме слушать музыкальные произведения Московской филармонии и других известных площадок. «Присутствовать на виртуальных концертах смогут как юные елабужане, так и представители старшего поколения», – отметила она.

Во время поездки в Елабужский район заместитель Председателя Госсовета РТ также поприсутствовала на заседании координационного совета представительства Ассамблеи народов Татарстана в Елабужском районе, где выслушала обращения и пожелания представителей национальных диаспор. Кроме того, Татьяна Ларионова посетила гериатрический кабинет, который открылся в июле этого года в рамках национального проекта «Демография».

«В нашем районе 48 сел и деревень, которые попадают в проект. Мы составили специальную карту, где расписана протяженность дорог, составили график. До конца этого года 1,3 тыс. сельчан пройдут медицинские осмотры», − рассказала заместитель руководителя исполкома Елабужского района Людмила Рыбакова. Она показала автомобиль, который был закуплен в рамках федерального проекта «Старшее поколение» для обслуживания маломобильных групп населения.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Единая Россия» открыла в Казани ситуационный центр, где обобщат итоги экзитполов 8 сентября
Новости дня
16:52
В Раифском монастыре открылись три новых зала музея, посвященного 400-летней истории обители

Музей разместился в одной из смотровых башен монастыря, построенной в XVII веке.

16:39
СК Татарстана распространил видео, на котором женщина выбрасывает новорожденного у магазина

По данным следствия, женщина родила ребенка на улице, оторвала пуповину и положила малыша в продуктовый пакет.

16:32
Песошин провел новые назначения в Правительстве Татарстана

Премьер-министр РТ утвердил в должностях новых заместителей министров экологии и сельского хозяйства Татарстана.

16:20
ВТБ и re:Store в рамках системы быстрых платежей тестируют прием оплаты по QR-кодам
16:12
Более 8 тыс. абитуриентов КФУ сдали вступительные экзамены по Интернету

Нововведением воспользовались россияне и иностранцы.

15:56
Ректор КФУ о полилингвальном обучении: «До 11-го класса нет необходимости вести на татарском языке»

Ильшат Гафуров поделился своим видением полилингвального обучения на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

15:50
АСИ запустило конкурс лучших управленческих практик в сфере детства
15:46
«Славу КАПО вы поддерживаете»: Фарид Мухаметшин встретился с работниками завода имени Горбунова

Заводчане высказали главе парламента Татарстана свои предложения.

15:34
Татьяна Ларионова: Виртуальный концертный зал – это новая форма продвижения культуры

Заместитель Председателя Госсовета РТ приняла участие в открытии виртуального концертного зала в Центральной библиотеке Елабуги.

15:26
Минобрнауки РТ задумалось о закупке школьных пособий к курсу «Русский родной язык»

Приобретение учебной литературы по новой дисциплине не финансируется из федерального бюджета.

15:18
Стартовал эксперимент по созданию профильных аграрных классов в школах Татарстана

Занятия в специализированных классах будут проводить как учителя школ, так и преподаватели Казанского аграрного университета.

15:10
В Болгарской исламской академии пройдут первые защиты докторских диссертаций

Создание диссертационного совета по исламским наукам – уникальный для системы высшего исламского образования в России опыт, уверены в вузе.

14:57
Экс-глава казанского филиала банка «Открытие» рассказал следствию, куда вложил пропавшие миллионы

Олег Полях, по данным источника агентства, заявил полицейским, что устал скрываться и жить в страхе.

14:54
Ректор КФУ о проверке Рособрнадзора: «Относимся как к стихийному бедствию»

К неизбежному приезду специалистов следует готовиться, считает Ильшат Гафуров.

14:40
В заказник «Ашит» одновременно прилетели 400 серых журавлей

Журавлей можно увидеть на территории заказника с апреля по октябрь, затем они улетают на юг.

14:39
Каждое пятое преступление в Татарстане с начала года сотрудники ППС раскрыли по горячим следам
14:24
Инновационная система для операций на головном и спинном мозге появилась в ДРКБ

Технология позволит детским врачам делать более сложные операции.

14:18
КФУ создаст сеть цифровых центров для объединения науки и технологий

Каждое подразделение вуза будет использовать современные технологии в своей предметной области.

14:08
Стал известен напиток, резко повышающий вероятность развития рака
14:05
На штрафстоянке в Набережных Челнах произошла утечка химической жидкости

Экологи не выявили превышений концентрации отравляющих веществ в воздухе.

13:45
Полицейские арестовали парня, который устроил в Казани стрельбу из охотничьего ружья

Молодого человека будут месяц держать в одном из следственных изоляторов города, пока ведется предварительное расследование.

13:40
На молодежном кинофоруме в Казани покажут фильм 14-летнего режиссера о конфликте в школе

Работа Марии Ростовцевой, самой юной участницы XI Международного молодежного кинофестиваля, попала во внеконкурсную программу «На лабутенах».

13:32
На подготовку учителей для полилингвальных школ КФУ получил 54 млн рублей из бюджета РТ

140 студентов получат высшее образование, а затем отработают в школах по три года.

13:22
В новом учебном году КФУ больше всего иностранных студентов примет из Таджикистана

Всего на первый курс планируют зачислить около 2,5 тыс. граждан 41 зарубежной страны.

13:16
Учеба в КФУ начнется 16 сентября из-за WorldSkills Kazan 2019

Перед заселением студентов в Деревне Универсиады проведут санитарные работы.

События