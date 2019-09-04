Ректор КФУ о проверке Рособрнадзора: «Относимся как к стихийному бедствию»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Ректор КФУ сравнил проверку Рособрнадзора со стихийным бедствием, к которому необходимо готовиться, и отметил, что такие приготовления в вузе уже начались. Об этом Ильшат Гафуров рассказал на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Нет ничего удивительного в том, что к нам приходит проверка из Рособрнадзора, это плановая проверка, которая осуществляется один раз в пять лет. <...> Когда идет дождь, лучше покупать зонтик, чем критиковать и говорить: „Вот сегодня опять дождь“. Это же бесполезно. Поэтому к любой проверке относимся как к стихийному бедствию: все равно его не избежать, и мы к нему готовимся», — рассказал Гафуров.

По словам ректора, в вузе организовали самопроверку: «Мы создали специальную рабочую группу, один институт проверяет другой».

Рособрнадзор посетит Казанский (Приволжский) федеральный университет с выездной проверкой 10 октября текущего года. В течение 20 рабочих дней специалисты проверят образовательные программы вуза, правильность оформления документации и многие другие показатели.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.