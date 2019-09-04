Три детсада, две школы и жилые дома в шести районах Казани останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 5 сентября, три детсада, две школы и жилые дома в шести районах Казани временно останутся без света, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, в Вахитовском районе с 7 до 16 часов электричество отключат в доме № 24 по улице Касаткина.

В Ново-Савиновском районе света не будет с 8 до 17 часов. Речь идет о домах по улицам Адоратского, Меридианная, Мусина и Чистопольская.

С 8 до 20 часов без электричества останется Кировский район. Отключение затронет детские сады № 351 и 378, гимназию № 15 и школу № 32, а также дома по лицам Кызыл Армейская, Адмиралтейская, Ново-Светлая, Токарная, Урицкого и Окольная.

В это же время света не будет в Московском районе, его отключат в детсаду № 58 и домах, расположенных по улицам Воровского, Академика Королева и Мухамедьярова.

В Приволжском районе электричество отключат с 8 до 18 часов. Без света останутся дома по улицам Рихарда Зорге, Мавлютова и Парина, а также жители частного сектора ряда поселков.

В частности, в поселке Борисково свет отключат на улицах 2-я Елабужская, Елабужская, Болгар, Дудинская, Ушакова, Бодрая, Борисковская и Якты Юл.

В поселке Мирный электричества не будет в домах по улицам 5-я Давликеевская, 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я и 12-я Новосельская, Рубежная и Поперечно-Давликеевская. В поселке Отары без света останутся дома на улицах 4-я и 6-я Отарская, Поперечно-Отарская и Приволжская.

В поселке Поповка отключение затронет улицы 2-я Тракторная, Тракторная, Шевченко и Холмовая. Что касается поселка Вознесенское, то электричество отключат в домах по улицам Бишек, Верная, Грачиная, Жаворонковая, Камская, Ореховая, Профсоюзная, Тузганак, Уракчи, Вишневая, Вознесенская, Дуслар, Икмякле, Карлыгач, Нардуган, Парканат, Радужная, Туманная и Якташлар, а также в Праздничном и Старательном переулках.

С 9 до 18 часов света не будет в поселке Кульсеитово — на улице Главная.

Электричество отключат из-за планового ремонта линий электропередачи и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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