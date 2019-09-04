Стартовал эксперимент по созданию профильных аграрных классов в школах Татарстана

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане реализуется пилотный проект по организации специализированных аграрных классов в школах. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Казанском государственном аграрном университете.

По словам руководителя Центра предвузовской подготовки и трудоустройства выпускников Казанского ГАУ Гузель Фассаховой, такие классы открылись в начале нового учебного года в девяти общеобразовательных учреждениях Балтасинского муниципального района.

Профильные классы появились в Бурбашской, Мало-Лызинской, Нуринерской, Нурминской, Ципьинской средних школах, Средне-Кушкетской средней школе имени О. Н. Исаева, Карадуванской гимназии имени Баки Зиятдинова, Пижмаринской основной школе и Салаусском многопрофильном лицее. Курировать их будет Аграрный университет, уточнила собеседница агентства.

«Подготовка к организации аграрных классов велась с начала этого года. Летом, в июне, руководители ряда школ района побывали в нашем университете, тогда же были подписаны договоры о сотрудничестве и совместной работе по ранней профориентации школьников», – пояснила Фассахова.

Она отметила, что организация таких специализированных университетских классов – это пилотный проект, реализуемый вузом в одном из районов республики при поддержке администрации муниципалитета и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Занятия будут проходить во внеурочное время, а проводить их будут учителя школ и преподаватели университета. Учителя-предметники прошли курсы повышения квалификации в Казанского ГАУ по программам агрономии и эксплуатации сельхозмашин. Подготовка учащихся будет вестись по дисциплинам агротехнологического, технического, экономического и лесотехнического профилей, рассказали в вузе.

В университете убеждены, что сотрудничество школ и вуза поможет ученикам в профессиональном самоопределении и поспособствует выбору ими профессий сельскохозяйственного направления. Если опыт организации подобных профильных классов окажется успешным, то он может быть распространен и на другие районы Татарстана.

«Главная цель реализации проекта – подготовка специалистов для отраслей сельского хозяйства республики, содействие обеспечению предприятий АПК высококвалифицированными кадрами», – резюмировала Гузель Фассахова.

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