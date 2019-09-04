(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). На штрафстоянке в Набережных Челнах произошла утечка химической жидкости, сообщили ИА «Татар-информ» в Минэкологии РТ.

«Вчера днем в Минэкологии поступила информация о том, что на территории штрафстоянки "Тула-1" из автоцистерны вытекает неизвестная жидкость, предположительно, метанол. На место отправились аварийные службы и специалисты из министерства», – рассказали в Минэкологии.

Специалисты Прикамского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ установили, что площадь пролива составила почти два с половиной квадратных метра.

На месте при помощи передвижной лаборатории были взяты пробы воздуха. Работники министерства не выявили угрозу загрязнения окружающей среды.

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