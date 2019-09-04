Реконструированный памятник пограничникам откроют в Нижнекамске 10 октября

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Нижнекамске продолжается масштабная реконструкция памятника пограничникам, установленного во дворе школы поселка Красный Ключ, передает «НТР 24».



Инициатива по благоустройству мемориала и памятника принадлежит местному братству ветеранов погранвойск.



Председатель ветеранов пограничных войск Нижнекамска Владимир Колесников рассказал, что все держится на энтузиазме.



«Каждый из нас выделяет средства, большую поддержку оказывает художественная школа», – поделился подробностями проходящих работ Владимир Колесников.



Памятник возле школы был воздвигнут 20 лет назад. Сейчас на этом месте работают профессионалы. Елена и Марина – учителя художественной школы города взялись за оформление кирпичной стены, на которой специальными акриловыми красками расписывают горы и солдат-пограничников.



Ранее на территории мемориала установили настоящий пограничный столб из лиственницы.



Торжественное открытие обновленного памятника запланировано на 10 октября текущего года. Ветераны обязательно пригласят школьников и расскажут им о службе на границе и истории памятника.

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