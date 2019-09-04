КФУ создаст сеть цифровых центров для объединения науки и технологий

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Казанском федеральном университете создадут сеть центров, объединяющих науку и цифровые технологии. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров.

«В каждом институте будут созданы центры цифровых технологий в их предметных областях, то есть в Институте фундаментальной медицины будет создан центр цифровых технологий в области медицины, а в институтах физики и химии – соответственно, в областях физики и химии, создания новых материалов», – объяснил ректор.

Подобные подразделения уже появились в ряде институтов – медицинском, геологии и нефтегазовых технологий. «Эти центры уже работают и получают доход от прямых договоров, заключенных с хозяйствующими субъектами», – заявил Гафуров.

Главный центр, который будет координировать сеть институтских подразделений, откроют на цокольном этаже бывшего здания финансово-экономического института в конце 2019 года, отметил он.

«До нового года мы должны запустить Центр цифровых технологий, который будет работать на весь университет и координировать работу всех центров, лабораторий, кафедр, которые будут находиться в предметных институтах», – резюмировал ректор Казанского университета.

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