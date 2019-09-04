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Татар-информ

4 сентября 2019, 13:45

Происшествия

Полицейские арестовали парня, который устроил в Казани стрельбу из охотничьего ружья

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Происшествия

Полицейские арестовали парня, который устроил в Казани стрельбу из охотничьего ружья

Молодого человека будут месяц держать в одном из следственных изоляторов города, пока ведется предварительное расследование.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Полицейские арестовали парня, который устроил в Казани стрельбу из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В отношении 21-летнего казанца избрана мера пресечения в виде ареста на один месяц. В настоящее время расследуются уголовные дела о хулиганстве и незаконном хранении оружия и боеприпасов. На период расследования молодого человека будут содержать в одном из следственных изоляторов города», – рассказали в полиции.

Как стало известно агентству, ранее казанец уже был судим за умышленное повреждение или уничтожение имущества.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 1 сентября очевидец сообщил в полицию, что неизвестный стреляет из ружья в одном из районов города. На месте полицейские задержали вооруженного местного жителя.

Молодой человек попытался скрыться, но был задержан. Он признался, что нашел оружие и патроны в конце августа, спрятал, а затем, напившись, решил воспользоваться находкой для разборок.

Спустя некоторое время стало известно, что парня на встречу привез его знакомый. Испугавшись выстрела, автовладелец поспешил скрыться, но попал в ДТП – мужчина снес дорожный столб и сбежал.

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