В заказник «Ашит» одновременно прилетели 400 серых журавлей

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В государственном природном заказнике «Ашит», который расположен в Атнинском районе Татарстана, одновременно собрались более 400 особей серых журавлей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по биоресурсам.
Эти птицы занесены в Красную книгу Татарстана. Журавлей можно увидеть на территории заказника с апреля по октябрь, а затем они улетают на юг.
Помимо журавлей, территорию заказника облюбовали лебеди-шипуны, которые выводят птенцов на трех участках охраняемой территории.
Температура тела лебедей составляет около +40 градусов, поэтому они успешно зимуют в российском климате при наличии корма и открытой полыньи.