WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 сентября 2019, 13:32

Общество

На подготовку учителей для полилингвальных школ КФУ получил 54 млн рублей из бюджета РТ

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Общество

На подготовку учителей для полилингвальных школ КФУ получил 54 млн рублей из бюджета РТ

Фото: Султан Исхаков

140 студентов получат высшее образование, а затем отработают в школах по три года.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Для подготовки полилингвальных специалистов Казанский федеральный университет получил из бюджета Татарстана более 50 млн рублей. Молодые педагоги будут бесплатно учиться в вузе и ежемесячно получать 15 тыс. рублей стипендии, а взамен отработают в школах республики по три года. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал ректор вуза Ильшат Гафуров.

«Первая группа в количестве 140 человек зачислена. Отбор производился с учетом мнений муниципалитетов, потому что эти дети после окончания [вуза] должны работать в школах по распределению. <...> Общее финансирование – 54 млн рублей. Этот уровень финансирования не отличается от тех нормативов, которые есть. В пределах 120-130 тыс. рублей на одного [студента]», – поделился некоторыми подробностями ректор.

Специалистов научат вести занятия на трех языках: русском, татарском и английском. В этом году первокурсников набрали на профили «Начальное образование и преподавание предметов в начальной школе на английском языке», «Математика и информатика», «Математика и физика», «Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык» и «Начальное образование и дошкольное образование».

По словам ректора, методические пособия для студентов напишут на английском языке после того, как у специалистов сложится четкое понимание деталей полилингвального образовательного процесса.

«Сейчас у нас должно быть четкое понимание того, что такое полилингвальная школа. Они будут вести на татарском языке на уровне начального образования? Когда и какие предметы на русском и английском? Я считаю, что [вплоть] до 11-го класса, может быть, нет необходимости (это я считаю, могу и ошибаться) вести на татарском языке. Скорее всего, физику и химию будут на английском языке вести в полилингвальных школах. Все зависит от того, какую задачу ставит государство, реализуя проекты полилингвальных школ», – отметил Гафуров.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в следующем году в Татарстане начнет работу первый полилингвальный комплекс.

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