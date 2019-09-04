Учеба в КФУ начнется 16 сентября из-за WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Учеба в Казанском федеральном университете начнется 16 сентября, заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» ректор КФУ Ильшат Гафуров.

«Мы в этом году перенесли начало учебного процесса в Казани на 16-е число. Это связано прежде всего с проведением мирового чемпионата WorldSkills», – сообщил он.

«Дело в том, что все участники жили на территории Деревни Универсиады», – объяснил ректор КФУ.

На территории общежития будут проведены определенные санитарные работы. Заселение студентов начнется 6 сентября, добавил Гафуров.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.