В новом учебном году КФУ больше всего иностранных студентов примет из Таджикистана

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В новом учебном году среди иностранных первокурсников КФУ больше всего оказалось граждан Таджикистана. Об этом сообщил ректор вуза Ильшат Гафуров на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Если говорить о других зарубежных странах, то больше всего [студентов] из Туркменистана, Узбекистана, Китая, Казахстана», – отметил он.

Всего в новом году вуз планирует принять на учебу 2485 человек из 41 страны мира. Сейчас в КФУ активно подают заявления абитуриенты из Ирака, Турции, Египта, Индии, Колумбии, Эквадора, Кыргызстана, Ирана, Йемена, Сирии, Нигерии и ряда других государств.

«Всего по состоянию на 29 августа 2019 года в КФУ было подано 11 тыс. 71 заявление от 6 тыс. 34 иностранных абитуриентов», – уточнил ректор.

Зачисление иностранных студентов продлится до 10 сентября. Итоговые данные по их приему станут известны в конце месяца. Ожидается, что всего в КФУ будут учиться более 8 тыс. иностранных студентов из 98 стран мира.

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