WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

4 сентября 2019, 13:00

ПолитикаОбщество

МЦФ Татарстана завершает прием заявлений на голосование не по месту жительства

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ПолитикаОбщество

МЦФ Татарстана завершает прием заявлений на голосование не по месту жительства

Выборы депутатов Госсовета РТ VI созыва состоятся в ближайшее воскресенье, 8 сентября.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Сегодня, 4 сентября, офисы Многофункционального центра в Татарстане завершают прием заявлений на выдачу открепительных талонов для голосования на выборах депутатов Государственного Совета РТ VI созыва. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения гражданин имеет право только один раз», – напомнили в МФЦ.

При себе желающему проголосовать не по месту жительства необходимо иметь паспорт, а если он сдан для замены – удостоверение личности. Свидетельство о регистрации же понадобится лицам, не зарегистрированным по месту жительства на территории России, но зарегистрированным по месту пребывания на территории республики до 6 июня текущего года.

Во всех офисах МФЦ данная услуга оказывается в приоритетном порядке. Специалисты помогут определить номер и адрес наиболее подходящего для заявителя избирательного участка, а также составить само заявление. С графиком работы офисов ГБУ МФЦ в РТ можно ознакомиться на сайте учреждения в разделе «Отделения».

Впоследствии, 5, 6 и до 14 часов 7 сентября, специальное заявление для голосования по месту нахождения можно будет подать только в участковую избирательную комиссию по месту регистрации.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VI созыва состоятся уже в ближайшее воскресенье, 8 сентября. 

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