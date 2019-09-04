Пороховой завод планирует переехать из Казани в 2027 году

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). Казанский пороховой завод переедет из Татарстана в 2027 году. Об этом на пресс-конференции в мэрии столицы РТ рассказал заместитель руководителя исполкома города по финансово-имущественным вопросам Радик Шафигуллин.

«Сейчас будет консервироваться часть производства в связи с тем, что оно переезжает в другой регион. На данный момент идет проектирование переноса завода. К 2020 году его закончат, а на 2027 год запланирован переезд. При этом производство останется здесь, оно будет законсервировано», – пояснил Шафигуллин.

По его словам, Пороховой завод сейчас также развивает в Казани промышленный кластер смежных предприятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на заводе планируют отказаться от опасных производств и запустить гражданские проекты, а производство пороха передать на предприятие в Тульской области.

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