Сотрудники Сетевой компании обеспечили надежное электроснабжение WorldSkills Kazan 2019

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Сотрудники ОАО «Сетевая компания» обеспечили надежное электроснабжение мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills, который прошел в Казани.

Работу более 1300 молодых профессионалов из 65 стран и регионов, соревновавшихся по 56 компетенциям, оценивали свыше 1300 экспертов. Площадкой для состязаний стал международный выставочный центр «Казань Экспо».

В современном высокотехнологичном комплексе мирового уровня работали 36 сотрудников ОАО «Сетевая компания» – представители Приволжских и Чистопольских электрических сетей (энергоменеджерами были заместитель главного инженера ПЭС Ильдар Хамитов и заместитель директора по реализации услуг ЧЭС Сергей Панфилов). Были задействованы все площадки МВЦ: три выставочных павильона общей площадью около 26 тыс. кв. метров, современный концертный зал на 3 тыс. мест, 35 конференц-залов вместимостью от 30 до 500 человек, VIP-зона, парковочные зоны, фудкорт и надземный переход, связывающий выставочный центр с аэропортом и станцией аэроэкспресса.

Специально к чемпионату на территории комплекса были построены дополнительные павильоны и временные сооружения общей площадью примерно 119 тыс. кв. метров. Представители изданий со всех уголков мира вели онлайн трансляцию. На весь период проведения чемпионата рабочих профессий на МВЦ «Казань Экспо» был обеспечен особый уровень надежности – установлены резервные источники снабжения электрической энергией необходимой мощности.

Два самых ярких события чемпионата, церемонии открытия и закрытия, проходили на стадионе «Казань Арена». Команда из 11 энергетиков – представителей Альметьевских, Елабужских, Чистопольских и Набережночелнинских электрических сетей под руководством энергоменеджера – директора ЕЭС Эдуарда Шаронова единым коллективом работает на всех мировых мероприятиях, проходивших на этой площадке в последние шесть лет.

Также в расположенных по периметру всего стадиона электроустановках – четырех трансформаторных подстанциях и распределительном пункте – (РП-109) контролировали ситуацию с целью оперативного реагирования представители бригад ОВБ под руководством начальника Северного РЭС Раиса Халикова.

Официальный старт чемпионата увидели более 140 млн зрителей, включая телевизионную и интернет-аудиторию. Главным событием церемонии закрытия стало награждение конкурсантов, вручено около 130 наград. Погодные условия в эти дни не слишком радовали, но благодаря слаженной работе энергетиков Сетевой компании на надежности электроснабжения церемоний это не сказалось.

То, что энергетики не только в работе, но и в своих хобби достигают определенных высот, – факт известный. Не стало это исключением и в этот раз, когда специалист отдела конкурсных закупок ОАО «Сетевая компания» Оксана Бажина в составе Государственного хора Татарстана исполнила гимн страны на открытии и закрытии чемпионата.

Контроль за электроустановками в Деревне WorldSkills (Деревне Универсиады) обеспечивали пять специалистов Казанских электрических сетей (энергоменеджер – заместитель главного инженера по оперативно-технологическому управлению КЭС Марат Гайфуллин). Комплекс, расположенный на 53 га, состоит из 28 зданий. Дежурство сотрудников Южного РЭС КЭС было также организовано и на прилегающих к территориям объектов распределительных трансформаторных подстанциях.

Здесь же работал Главный операционный центр (ГОЦ), обеспечивающий взаимодействие и информационный обмен всех вовлеченных в организацию чемпионата сторон, круглосуточный контроль и координацию операций с целью обеспечения согласованных действий, поддержку объектов и функциональных направлений в разрешении нештатных ситуаций. 12-часовую вахту несли пять сотрудников Сетевой компании, имеющие опыт участия в таких мероприятиях.

Работники компании провели технический аудит внутренних и временных сетей электроснабжения. Кроме того, они обеспечили экспертное содействие в методологическом и техническом контроле над работами по содержанию и обслуживанию электроустановок.

В чемпионате приняли участие около 200 сотрудников управления и филиалов. Весь персонал был оснащен мобильной трангинговой радиосвязью стандарта «Тетра».

Мониторинг осуществлялся из Ситуационно-аналитического центра. До начала и на протяжении всех соревновательных дней в здании управления ОАО «Сетевая компания» проводились заседания оперативного штаба по обеспечению надежности электроснабжения объектов WorldSkills под руководством генерального директора компании Ильшата Фардиева и с участием представителей Минпромторга РТ и энергетических предприятий республики.

Предварительно сотрудниками компании был подготовлен перечень объектов электроэнергетики, оказывающих влияние на надежность электроснабжения проводимого мероприятия, в который вошли 19 подстанций 110–500 кВ, 27 воздушных, кабельных и кабельно-воздушных линий, а также один объект ОАО «ТГК-16» и три объекта АО «Татэнерго». Была усилена охрана «золотых» опор (установлено шесть постов круглосуточной охраны), двух подстанций, а также электроустановок, находящихся рядом с «Казань Экспо». В Приволжских электрических сетях особое внимание уделялась осмотру ПС «Юбилейная» и ПС «Аэропорт». По словам заместителя главного инженера по основным сетям ПЭС Ильдара Баязитова, опытный персонал службы линий и подстанций, а также сотрудники РЭС понимали важность поставленных задач и с особым вниманием проводили осмотры оборудования.

На объектах электросетевого комплекса была создана надежная схема, организованы дежурства, обходы и осмотры с целью оперативного выявления повреждения и пресечения нештатных инцидентов. В полной готовности находились силы и средства для проведения аварийно-восстановительных работ на энергообъектах. Персонал компании принял участие в контрольной общесистемной противоаварийной тренировке по Казанскому энергорайону, а также общесетевой тренировке с погашением внешнего энергоснабжения на МВЦ «Казань Экспо» и стадионе «Казань Арена», опробованием перехода энергоснабжения на ДГУ.

Генеральный директор ОАО «Сетевая компания» Ильшат Фардиев, подводя первые итоги работы сотрудников на чемпионате, дал ей следующую оценку: «Чемпионат мира по рабочим профессиям WorldSkills – это гимн мастерству и молодости, преемственности поколений. Это благодарность родителям, из чьих рук мы познаем первые уроки ремесла, и нашим учителям, мастерам, наставникам. Действительно, будущее в руках этих молодых людей, которые показывают чудеса и виртуозность владения профессией. Мы, те, кто уже состоялся в профессии, должны были обеспечить им достойное проведение чемпионата. Работа по организации электроснабжения мировых событий стала для сотрудников Сетевой компании уже налаженным процессом, происходящим в штатном режиме. При этом было высокое внутреннее напряжение, ответственность, четкое понимание важности возложенной задачи. Горжусь, что команда Сетевой компании, обеспечивающая бесперебойное электроснабжение чемпионата и всей республики, – это команда профессионалов, в чьих руках настоящее».