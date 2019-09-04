WorldSkills с «МегаФоном»: борьба за таланты и 11 терабайт на самом быстром

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). При поддержке «МегаФона» в столице Татарстана прошли мероприятия чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills Kazan 2019.

Оператор обеспечил самый быстрый 4G в международном выставочном центре «Казань Экспо», подготовил к увеличенным нагрузкам действующую инфраструктуру на стадионе церемоний открытия и закрытия «Казань Арена» и в Деревне WorldSkills – месте проживания 1354 участников и 3,5 тыс. волонтеров.

«В соревновательные дни с 23 по 26 августа на “Казань Экспо“, где еще полгода назад не было связи, сеть “МегаФона“ обслуживала от 12 до 15 тыс. пользователей в сутки – это организаторы, волонтеры, члены делегаций, участники деловой программы чемпионата, журналисты и зрители. Самым активным в плане голосовых сервисов стало 23 августа – проговорили 50 тыс. минут, а пик интернет-пользования пришелся на 25 августа – на стриминг, мессенджеры, социальные сети и прочие способы обмена данными ушло свыше терабайта трафика. Мы были готовы к тому, что нагрузка на сеть в выставочном центре будет высокой, также предвидели, что по-настоящему горячей точкой станет стадион открытия и закрытия. Эмоциональный накал церемонии награждения победителей в присутствии Президента России Владимира Путина, зрелищность и яркость шоу с участием Левана Горозии, Филиппа Киркорова и Светланы Лободы привели к скачку активности зрителей в социальных сетях. За вечер 27 августа на “Казань Арене“ прокачали 2 терабайта трафика», – отметил директор регионального отделения компании «МегаФон» в Республике Татарстан Дмитрий Кузнецов.

Связь в павильонах экспо-центра обеспечивали восемь базовых станций, поддерживающих стандарты связи 2G, 3G и 4G. В общей сложности за надежность и высокое качество голосовых и data-сервисов отвечала антенная система из 144 фрагментов, размещенных в потолочной части трех стационарных павильонов.

Помощь «МегаФона» в организации и проведении чемпионата мира WorldSkills была не только инфраструктурной, но и сервисной. Оператор предоставил связь и мобильный Интернет организаторам и волонтерам, которые не только отвечали за безупречный ход мероприятия, но и готовили деловую программу, призванную от имени России предложить участникам международного движения WorldSkills International решения глобальных задач преобразования систем профобразования и оценки компетенций.

«МегаФон» – всероссийский оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции на телекоммуникационном рынке. Компания традиционно уделяет особое внимание качеству связи и предоставляет своим абонентам Интернет на самых высоких скоростях.

Сегодня у «МегаФона» самая большая сеть базовых станций в стране – 238 тыс. 517 станций, включая 98 тыс. 111 станций в стандарте LTE. К концу I квартала 2019 года компания обслуживала интересы более 76,9 млн абонентов.

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