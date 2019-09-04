(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане возбуждено уголовное дело после гибели рабочего, которого насмерть засыпало зерном, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«В августе в деревне Новые Тинчали возле здания сушилки зерна крестьянско-фермерского хозяйства нашли тело 53-летнего мужчины. По предварительной версии, мужчина упал в бункер, его затянуло вниз, а сверху на него сыпалось зерно. В итоге рабочий задохнулся», – рассказал Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Назначена судмедэкспертиза. По итогу расследования будет дана юридическая оценка действиям владельца фермерского хозяйства, ответственного за безопасность на предприятии.

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