Каждое пятое преступление в Татарстане с начала года сотрудники ППС раскрыли по горячим следам

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). С начала 2019 года благодаря бдительным гражданам и камерам видеонаблюдения каждое пятое преступление в Татарстане удалось раскрыть «по горячим следам».

Об этом на брифинге в МВД по РТ сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

«В кратчайшие сроки обычно раскрываются преступления, связанные с кражами, грабежами, хулиганством и ДТП. В этом году сотрудники патрульно-постовой службы быстро нашли 13 угнанных автомобилей, раскрыли 143 кражи и одно убийство», – рассказал Ибрагимов.

Он отметил, что первое, что делают правоохранители на месте происшествия, – это собирают информацию об обстоятельствах случившегося. Очень часто, благодаря показаниям свидетелей и потерпевших, сотрудникам полиции удается оперативно обнаружить злоумышленника. Кроме того, на территории Татарстана работают более 20 тысяч камер, половина из которых установлена в Казани.

«Всего с начала этого года сотрудниками ППС было раскрыто 1286 преступлений. 294 из них раскрыли по горячим следам. 900 злоумышленников установили благодаря записям с систем видеонаблюдения. Я хотел бы попросить жителей республики оставаться бдительными, соблюдать меры безопасности и как можно быстрее сообщать в полицию, если вы стали свидетелем преступления», – отметил Рустам Ибрагимов.





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