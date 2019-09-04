(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Полицейские из Казани помогли собраться в школу детям из семей, оказавшихся в трудной ситуации, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних из казанской полиции вместе с представителями Общественного и Имам-хатыйб прихода мечети «Дин Ислам» посетили семьи, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации. Гости приготовили комплекты учебных принадлежностей, развивающие игры и подарки», – рассказали в полиции.

В первую очередь поддержку получили семьи, в которых дети отправляются в первый класс. Ребятам пожелали упорства в приобретении новых знаний и хороших оценок.

«Данная акция позволяет оказать помощь родителям и детям, обеспечить их на первое время всем необходимым для учебного процесса. Мы рады, что принимаем участие в важном для будущих первоклашек событии», – отметили представители совета.

В этому году акция «Помоги пойти учиться» проводится с 1 августа по 13 сентября.

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