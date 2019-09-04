Новый генплан превратит депрессивные территории Казани в «точки роста»

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Екатерина Ларионова). «Точками роста» Казани по новому генеральному плану станут бывшие индустриальные зоны или депрессивные территории, а также новые площадки на периферии города. Об этом на пресс-конференции в мэрии столицы РТ рассказала бывший главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева.

«Проектировщики определяют, что для комфортного размещения населения за 20 лет нам нужно прирасти до 46 млн кв. метров жилья (сегодня – 20 млн кв. метров). Двумя источниками ресурсов для повышения эффективности строительства являются депрессивные территории, промышленные предприятия, которые уже не работают, либо незастроенные территории», – рассказала Прокофьева.

По ее словам, приоритетными «точками роста» на следующие 20 лет станут 13 территорий, расположенных в различных частях города. Это позволит добиться комплексного развития территорий, обеспечить увязку с развитием дорог, общественного транспорта, инженерных сетей и социальных объектов, а также сформировать полицентричную структуру Казани.

Так, вблизи речного порта появится новый деловой центр с общедоступными пространствами. Здесь же запланировано строительство набережной, связанной с озером Кабан через бульвар по улице Фаткуллина. Кроме того, будут созданы новые улицы, причалы и пирсы у речного порта.

Еще одна «точка роста» – территория в районе улиц Аделя Кутуя и Гвардейская, проспекта Победы, где появится современная застройка с развитой инфраструктурой, в том числе с созданием новых озелененных пространств.

В районе планируемого вокзала ВСМ («Северный вокзал») появится общественный центр. В «Салават Купере» одновременно с новыми многоэтажными домами вырастут девять детсадов и четыре школы. В районе Ферма-2, у озера Средний Кабан и на территории бывших артиллерийских складов в поселке Аракчино запланированы новые жилые районы.

В Константиновке предусмотрено комплексное развитие территории, выделенной под участки для многодетных семей. Южные и юго-восточные районы Казани вблизи М-14 ждут развитие и интеграция. А новые производственные зоны могут появиться в районе полигонов ТБО «Самосырово» и «Восточный», а также на территориях, прилегающих к ПАО «Казаньоргсинтез».

Малоэтажное строительство будет развиваться на территории так называемой Восточной дуги, преимущественно многоэтажное строительство будет вестись на территории «Березовой рощи», «Западного Заречья» и жилого района «Салават Купере».

К примеру, в «Западном Заречье» планируется построить дома высотой от семи до 25 этажей, семь дошкольных учреждений на 1560 мест, четыре школы на 3425 мест, поликлиники, физкультурно-спортивные сооружения и общественно-деловые объекты.

При этом действующие на данных территориях предприятия смогут функционировать при условии модернизации и сокращения санитарно-защитных зон.

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