На молодежном кинофоруме в Казани покажут фильм 14-летнего режиссера о конфликте в школе

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани на XI Международном молодежном кинофестивале состоится показ киноработы о конфликте в школе 14-летней Марии Ростовцевой – самой юной участницы фестиваля. Картина попала во внеконкурсную программу, носящую название «На лабутенах».

«Когда мы отсматривали заявки, мы сначала увидели фильм, нам понравилось высказывание. Когда захотели включить эту ленту в конкурсную программу, узнали, что девочке 14 лет», – отметила на пресс-конференции программный директор фестиваля Адиля Хайбуллина.

В картине рассказывается история 16-летней девочки, у которой случился конфликт с одноклассниками.

XI Международный молодежный кинофестиваль продлится в Казани до 7 сентября. Всего в конкурсной программе кинофестиваля участвуют 40 работ, а во внеконкурсной – 21.

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