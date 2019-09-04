В 2019 году Татарстан стал вторым в ПФО по раскрытию краж и грабежей сотрудниками ППС

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Елена Саляхова). В 2019 году Татарстан стал вторым в ПФО по раскрытию сотрудниками патрульно-постовой службы краж, грабежей и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом на брифинге в МВД по РТ сообщил начальник Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти РТ и органами местного самоуправления МВД по РТ Рустам Ибрагимов.

Всего за семь месяцев с начала года сотрудники ППС раскрыли более 1200 преступлений.

«Сотрудники подразделений патрульно-постовой службы раскрыли 1286 преступлений. Было зафиксировано 23 убийства, 107 грабежей, 23 разбойных нападения, 403 кражи, 232 факта изъятия наркотических средств», – уточнил Рустам Ибрагимов.

Рустам Ибрагимов обратился к жителям республики с просьбой сразу обращаться в дежурную часть и сообщать как можно больше подробностей о происшествиях.

К слову, на первое место по раскрываемости преступлений вышли сотрудники ППС Республики Башкортостан.

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