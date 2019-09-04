«Спартак» проведет матч в Набережных Челнах в рамках Кубка России по футболу

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Московский «Спартак» проведет матч в Набережных Челнах против местного «КАМАЗа» в рамках розыгрыша Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги.

В жеребьевке приняли участие генеральный секретарь РФС Александр Алаев, президенты РПЛ, ФНЛ и ПФЛ Сергей Прядкин, Игорь Ефремов и Андрей Соколов соответственно, а также эксперты телеканала «Матч ТВ» Андрей Тихонов, Руслан Пименов, Евгений Алдонин и Алексей Смертин.

За всю свою историю ФК «КАМАЗ» 12 раз играл против «Спартака» и дважды добивался победы.

Игра ориентировочно пройдет 25 или 26 сентября.

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